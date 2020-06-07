Песков прокомментировал снятие ряда ограничений в Москве

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал отмену с 9 июня на территории Москвы режима самоизоляции, пропусков и прогулок по графику.

Сотрудники СМИ задали представителю Кремля вопрос, советовался ли столичный мэр Сергей Собянин с президентом страны Владимиром Путиным. Песков на это ответил, что снятие ограничений на фоне пандемии коронавируса — это решение, принятие которого входит в полномочия главы региона.

Эти полномочия реализуются в координации со штабом правительства, — приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года.