Песков назвал решение ЕСПЧ по Навальному неправомерным

https://static.news.ru/photo/802a3fda-71d2-11eb-9bbd-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Недопустимой попыткой вмешаться во внутренние судебные дела России назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному представитель Кремля Дмитрий Песков.

Данное решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что с нашей точки зрения является недопустимым, — заявил пресс-секретарь президента РФ, слова которого приводит ТАСС.

Как подчеркнул Песков, Москва не ищет конфронтации, но подобные решения, поспешность и ангажированность в их принятии вызывают в Кремле очень много вопросов.

В среду адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом. Кроме того, обвинение по другому делу — о клевете на ветерана ВОВ — попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей.

Ранее вице-спикер ГД Пётр Толстой, комментируя решение ЕСПЧ, напомнил, что теперь в Конституции РФ есть статья, которая регламентирует исполнение международных обязательств. В ней говорится, что «политизированные трактовки международных органов, таких как ЕСПЧ, в отношении страны» не подлежат исполнению, если противоречат Основному закону России, передавал NEWS.ru.