Песков объявил дату оглашения послания президента Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/89e02542-95f1-11eb-88fb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стало известно, в какой день президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оглашение послания запланировано на 21 апреля.

Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения прорабатывается, есть разные варианты, — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в скором времени откроется аккредитация на мероприятие для представителей СМИ. Тогда же станет известно и место проведения.

С начала этого года в прессе неоднократно появлялись возможные даты оглашения послания, но ни одну из них в Кремле не подтверждали. Дмитрий Песков пообещал журналистов проинформировать, как только дата будет утверждена, заметив, что она постоянно сдвигается.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью. Дмитрий Песков при этом в беседе с журналистами уточнял, что многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране.