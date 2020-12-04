Песков не стал комментировать решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение Верховного суда Нидерландов, который отклонил ходатайство России, поданное в рамках дела ЮКОСа.

По его словам, он не владеет детальной информацией.

Воздержусь от комментариев. Это новое сообщение, я просто ещё не видел информацию, — цитирует Пескова ТАСС.

В конце июня Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о выплате более $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение гаагского суда «политически ангажированным актом».

29 ноября судья Берил Хауэлл из суда в Вашингтоне заявила, что рассмотрение иска акционеров ЮКОСа к России приостановлено на два года в связи с разбирательством в Гааге.

4 декабря стало известно, что Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России. Таким образом, экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу. Слушания по существу должны состояться в начале 2021 года.