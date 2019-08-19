https://static.news.ru/photo/377937a0-c279-11e9-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Gronemann/Wikimedia Commons

Швейцарские истребители, сопровождавшие Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» с членами журналистского пула президента России во время полёта во Францию, оказали знак гостеприимства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это неплохо. Мы направляли ноту и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства, — сказал Дмитрий Песков.

19 августа 2019 года два истребителя швейцарских ВВС с государственными флагами на близком расстоянии сопровождали российский борт с делегацией, как только он вошёл в воздушное пространство Швейцарии.

Президент РФ Владимир Путин прибудет во Францию другим самолётом. В ходе своего рабочего визита российский лидер проведёт переговоры с президентом Франции.

Пресс-секретарь напомнил, что аналогичная ситуация произошла в ноябре 2016 года. Тогда истребители Швейцарии сопровождали борт с членами делегации, направлявшейся на саммит АТЭС в Перу. Путин, комментируя этот инцидент, призвал считать его «почётным эскортом».

В 2018 году истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолёт с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова, который возвращался из Женевы в Москву.

Ранее истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолёту министра обороны России Сергея Шойгу. Инцидент произошёл в небе над Балтикой. Самолёт с главой российского военного ведомства следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота. Лётчикам Су-27 удалось оттеснить истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру, писал News.ru.