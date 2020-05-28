Песков назвал показатели Москвы по COVID-19 одними из лучших в мире

https://static.news.ru/photo/de81c594-a0cc-11ea-97e0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская столица в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа продемонстрировала один из лучших мировых показателей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля во время разговора с журналистами спросили, как в правительстве относятся к введению в Москве прогулок по графику на фоне пандемии и к идее распространить соответствующую практику на другие регионы страны. На это Песков отметил, что не хочет вторгаться в круг полномочий глав регионов, касающихся сложной эпидемиологической ситуации.

И тем более полномочий мэра Москвы — главы крупнейшего региона, региона, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и который продемонстрировал, наверное, один из лучших показателей эффективности противодействия COVID-19 в мире, — цитирует Пескова РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в столице режим самоизоляции продлён до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Собянин заявил, что рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.