Песков назвал блестящим отчёт кабмина в Госдуме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал отчёт правительства России в Госдуме как блестящий. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин не раз положительно отзывался о работе кабмина в трудных условиях, передаёт РИА Новости.

Блестящий был отчёт правительства. <...> Президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что до нынешних событий на международной арене Россия в течение двух лет успешно боролась с пандемией и правительство смогло удержать экономику страны на плаву.

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчётом правительства перед Госдумой 7 апреля. Он рассказал о состоянии отечественной экономики и темпах её роста в период пандемии коронавируса, об экономической войне Запада против России и количестве введённых санкций, а также о планах по поддержке различных отраслей — авиапрома, кино, туризма и других.

Премьер также отметил, что российской экономике необходимо хотя бы полгода, чтобы перестроиться после западных санкций. Он подчеркнул, что власти принимают все возможные меры, чтобы помочь предприятиям, создать новые производственные и логистические цепочки, а также поддержать занятость.