https://static.news.ru/photo/7af8e424-4674-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент власти согласовывают время проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон. Таким образом он ответил на вопрос о форме голосования и его сроках.

Всё это находится в стадии разработки, обсуждений и ещё будет уточняться. Давайте просто наберёмся терпения, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.

Как писал NEWS.ru, согласно данным опроса ВЦИОМа, россияне в целом весьма положительно смотрят на президентские инициативы. Так, безусловным фаворитом является социальный блок поправок: о положительном отношении к предложениям закрепить обязательную индексацию пенсий и пособий.