Первый российский стелс-фрегат прошёл морские испытания

https://static.news.ru/photo/03445a90-a825-11ea-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/navyofrussia

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», который станет первым боевым кораблём проекта 22350 в составе российского флота, прошёл заключительные морские испытания и вернулся на Северную верфь.

По информации РИА Новости, в Балтийском море испытали проектные характеристики корабля, работу систем и вооружения, отработали совместные действия с подводными лодками и авиацией, провели спасательные и эвакуационные учения. До конца июня фрегат планируют передать Военно-морскому флоту.

Мы вышли на финишную прямую и приближаемся к главному событию для корабля — подъёму Андреевского флага. <...> «Касатонов» — это современный мощный корабль дальней морской зоны, который усилит отечественный флот, — отметил директор верфи Игорь Пономарёв.

Фрегат станет частью Северного флота.

Как писал NEWS.ru, «Адмирал Касатонов» создан с применением технологии стелс, что затруднит его обнаружение противником. На вооружении корабля стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».