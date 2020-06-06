Первый российский стелс-фрегат прошёл морские испытания

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», который станет первым боевым кораблём проекта 22350 в составе российского флота, прошёл заключительные морские испытания и вернулся на Северную верфь.
По информации РИА Новости, в Балтийском море испытали проектные характеристики корабля, работу систем и вооружения, отработали совместные действия с подводными лодками и авиацией, провели спасательные и эвакуационные учения. До конца июня фрегат планируют передать Военно-морскому флоту.
Мы вышли на финишную прямую и приближаемся к главному событию для корабля — подъёму Андреевского флага. <...> «Касатонов» — это современный мощный корабль дальней морской зоны, который усилит отечественный флот, — отметил директор верфи Игорь Пономарёв.
Фрегат станет частью Северного флота.
Как писал NEWS.ru, «Адмирал Касатонов» создан с применением технологии стелс, что затруднит его обнаружение противником. На вооружении корабля стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».
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