Стелс-фрегат «Адмирал Касатонов» может войти в состав ВМФ в начале лета

https://static.news.ru/photo/0f1a5d4c-7986-11ea-a6f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» может быть сдан флоту уже в конце мая — начале июня.

Об этом сообщает «Итерфаксу» пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь». По данным предприятия, сейчас фрегат приступает к заключительному этапу государственных испытаний, которые пройдут в Балтийском море. После окончания всей программы испытаний корабль вернётся на завод для проведения ревизии и передачи заказчику.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» был создан с применением технологии stealth («стелс»). На его вооружении стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также современные радиотехнические и гидроакустические комплексы.

Ранее NEWS.ru писал, что «Адмирал Касатонов» отправился в Балтийское море после завершения испытаний на Северном флоте. Ожидается, что после завершения всей программы испытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.