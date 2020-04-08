Стелс-фрегат «Адмирал Касатонов» может войти в состав ВМФ в начале лета

Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» может быть сдан флоту уже в конце мая — начале июня.
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» был создан с применением технологии stealth («стелс»). На его вооружении стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также современные радиотехнические и гидроакустические комплексы.
Ранее NEWS.ru писал, что «Адмирал Касатонов» отправился в Балтийское море после завершения испытаний на Северном флоте. Ожидается, что после завершения всей программы испытаний корабль будет принят в состав ВМФ России.
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