«Стелс»-фрегат «Адмирал Касатонов» завершил испытания на Северном флоте

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Фрегат «Адмирал Касатонов» отправился в Балтийское море после завершения испытаний на Северном флоте.

Изначально завершение ходовых и государственных испытаний планировалось в Белом море, куда фрегат перешёл из Балтийского ещё в октябре 2019 года, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Ожидается, что после завершения всей программы испытаний корабль будет принят в состав ВМФ России, пишет РИА Новости.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» был создан с применением технологии stealth («стелс»). На его вооружении стоят ЗРК «Полимент-Редут», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также современные радиотехнические и гидроакустические комплексы.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны опубликовало уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море. Тестирование прошли корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, защищающие его от атак высокоточного ракетного оружия.