https://static.news.ru/photo/3f4af992-c1ce-11e9-9e74-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/umolodanews

Украина готовится к празднованию Дня независимости. В Киеве прошла первая репетиция Марша защитников.

В шествии примут участие семьи погибших на востоке Украины, раненые, члены семей «Небесной сотни», ветераны и духовенство. Колонна из 20 коробок по 12 человек пройдёт от парка Шевченко через Бессарабскую площадь к майдану Незалежности.

После этого участники двинутся к Михайловскому собору, где поучаствуют в молебне. На данный момент на мероприятие уже зарегистрировались девять тысяч человек, передаёт украинский Пятый канал.

Ранее News.ru писал, что участие работников бюджетной сферы в мероприятиях 24 августа, приуроченных к 28-й годовщине независимости Украины, является добровольным. Об этом говорится в разъяснении офиса президента страны Владимира Зеленского.