«Во Христе оживут»: патриарх Кирилл обратился к главам восточных церквей

Патриарх Кирилл поздравил глав Древних восточных церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав Древних восточных церквей с Пасхой, говорится на сайте Московского патриархата. Он пожелал им крепкого здравия, душевного мира и помощи Господа.

В сей нареченный и святый день мы воздаем сугубую хвалу Богу, в Троице славимому, за дарованную нам нетленную и блаженную вечность, ибо, по слову апостола Павла, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, — говорится в тексте.

Среди адресатов поздравлений — патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II. Также поздравления получили патриарх Эфиопский Абуна Матфий и патриарх Эритрейский Абуна Василий. Российский священнослужитель также назвал восстание из гроба Спасителя мира торжеством жизни над смертью.

Ранее патриарх поздравил президента России Владимира Путина с праздником Воскресения Христова. Он поблагодарил главу государства за внимание к служению Русской православной церкви.

Священнослужитель также передал поздравления мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил высокий уровень церковно-государственных отношений и успешную реализацию совместных социальных проектов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал инструкции кораблям по сопровождению танкеров секретными
ЦАХАЛу приказали готовиться к продолжению войны после провала переговоров
В США заявили, что «узкие места» Ирана и Китая поставили США в тупик
«Катастрофа»: Буданов сделал тревожное заявление о будущем Украины
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Трамп объявил морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров
Священник окатил собравшихся на пасхальной службе водой из кубка
«Делает невозможное»: дочь Турецкого поздравила отца с днем рождения
Годовщину полета Гагарина в космос отметили в Байконуре
«Ни квартир, ни машин»: дочка Распутиной пожаловалась на тяготы жизни
Ульянов назвал условие, при котором США и Иран сразу достигли бы согласия
В Госдуме назвали вид космического туризма в России, не имеющий аналогов
Стало известно, о чем будут говорить Путин и президент Индонезии
Скончалась внучка звезды немого кино Веры Холодной
Выборы в Венгрии 12 апреля: последние новости, промежуточные результаты
«Тираны усвоили»: в Иране увидели принятие Вашингтоном сущности Тегерана
Президент Ирана поздравил православных христиан в России с Пасхой
Обломки украинского БПЛА нашли на популярном пляже в Эстонии
Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США
Москвич взломал веб-камеру тещи и несколько лет тайно ее снимал
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
