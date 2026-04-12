«Во Христе оживут»: патриарх Кирилл обратился к главам восточных церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав Древних восточных церквей с Пасхой, говорится на сайте Московского патриархата. Он пожелал им крепкого здравия, душевного мира и помощи Господа.

В сей нареченный и святый день мы воздаем сугубую хвалу Богу, в Троице славимому, за дарованную нам нетленную и блаженную вечность, ибо, по слову апостола Павла, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, — говорится в тексте.

Среди адресатов поздравлений — патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II. Также поздравления получили патриарх Эфиопский Абуна Матфий и патриарх Эритрейский Абуна Василий. Российский священнослужитель также назвал восстание из гроба Спасителя мира торжеством жизни над смертью.

Ранее патриарх поздравил президента России Владимира Путина с праздником Воскресения Христова. Он поблагодарил главу государства за внимание к служению Русской православной церкви.

Священнослужитель также передал поздравления мэру Москвы Сергею Собянину. Он отметил высокий уровень церковно-государственных отношений и успешную реализацию совместных социальных проектов и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.