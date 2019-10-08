https://static.news.ru/photo/810ac4f4-ea58-11e9-a2c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики прогнозируют на 9 октября облачную с дождями погоду, температура воздуха поднимется до семи градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что в столицу с запада пришёл тёплый фронт, по области воздух может прогреться до плюс восьми. Атмосферное давление при этом будет немного ниже нормы — 742 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в столице начнёт повышаться с 10 октября. К выходным, 12 и 13 октября, погода станет комфортной, дожди и снег прекратятся.