«Осторожно, новости»: военный покинул часть и дошел до Ростовской области «Осторожно, новости»: солдат самовольно покинул военную часть в ДНР и дошел до Ростовской области

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Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что мобилизованный солдат ВС РФ пешком дошел из зоны СВО до Ростовской области. В публикации говорится о том, что 42-летнего мужчину задержала военная полиция в приграничном селе Греково-Тимофеевка. Сейчас в отношении него проводится проверка. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

По данным «Осторожно, новости», мобилизованный служил в десантно-штурмовой роте неподалеку от Волновахи. Канал отмечает, что 1 февраля он решил покинуть территорию части и вернуться домой. «Осторожно, новости» пишет, что солдат постоянно прятался и менял свой путь.

Канал отмечает, что военнослужащий не оказал сопротивление при задержании.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что сбежавший из зоны СВО военный Дмитрий П. был убит в селе Новоуглянка Липецкой области. По данным канала, дезертир скрывался в сарае, когда спецназовцы потребовали от него бросить оружие и лечь на землю. Вместо этого он открыл огонь, но был застрелен. По информации Baza, при себе у дезертира были автоматы и гранаты. В Минобороны России эту информацию не комментировали.