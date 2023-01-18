Раскрыты подробности ликвидации сбежавшего из зоны СВО дезертира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сбежавший из зоны СВО военный Дмитрий П. был убит в селе Новоуглянка Липецкой области. По данным канала, дезертир скрывался в сарае, когда спецназовцы скомандовали ему оставить оружие и лечь на землю, однако вместо этого он открыл огонь, но был застрелен. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

При себе у дезертира были автоматы и гранаты, сообщает Baza.

Ранее пресс-секретарь губернатора Липецкой области Михаил Шаршаков в разговоре с NEWS.ru сообщил, что сбежавший из части вооруженный военнослужащий Дмитрий П. был застрелен спецназом в Липецкой области. В правительстве региона заявили, что угрозы для местных жителей нет, ситуация находится под контролем.

Telegram-канал Shot уточнил, что мужчина самовольно покинул расположение полка 13 января. По данным канала, накануне дезертира заметили в Воронеже, но задержать не успели. Telegram-канал Mash сообщал, что в Воронеже дезертир навещал мать и мог направиться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где находится его дом.