Схватка российских солдат с американским броневиком Maxx попала на видео

Фото: Staff Sgt. Jordan Sivayavirojna/Global Look Press

Бронетранспортер производства США MRAP MaxxPro

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры боя Вооруженных сил России с бронетранспортером производства США MRAP MaxxPro. На видео видно, как российские военные дважды стреляют из гранатомета по броневику, после чего запись прерывается.

Читатель канала рассказал, что несмотря на активные боевые действия, по деревне спокойно ездит седан. В каком именно населенном пункте проходит перестрелка, не уточняется.

Ранее Министерство обороны РФ показало видео, на котором видно, как российские артиллеристы уничтожили катер с десантниками ВСУ при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Уточняется, что бойцы открыли огонь по катеру спустя пару минут после того, как разведка доложила о планах противника. Для корректировки удара применялись беспилотные летательные средства. В результате нанесения огня катер с украинским десантом был потоплен.

До этого Минобороны впервые показало видео работы российских артиллерийских орудий «Хоста» в зоне военной операции. В ведомстве подчеркнули, что основными преимуществами этого самоходного оружия являются мобильность и возможность работы различными снарядами. Кроме того, установки могут наносить удары с близкого расстояния для поддержки пехоты.