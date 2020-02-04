https://static.news.ru/photo/503024aa-4773-11ea-b7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Почти половина россиян (43%) хотят выбрать место для отдыха, где полностью отсутствует доступ в Интернет.

Чаще всего в такой отпуск предпочитают уезжать респонденты в возрасте старше 60 лет — 47% опрошенных. 42% респондентов согласны отдыхать только в местах, где есть неограниченный доступ к Сети, среди этой группы преобладают люди в возрасте от 18 до 24 лет — 72%.

Опрос был проведён социологами ВЦИОМ 1 февраля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что международная группа исследователей установила, что «всепроникающий» характер Интернета приводит к различным проблемам. Наиболее ощутимые из них — утрата работы, а также развод. Исследователи считают, что пользователи становятся более зависимыми от Сети. Часто у людей появляется навязчивое поведение, когда они постоянно проверяют социальные сети, мессенджеры и электронную почту. Некоторые даже могут уйти из гостей в разгар вечеринки, если доступ в Интернет окажется недоступен.