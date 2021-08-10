Онищенко назвал способ повышения рождаемости в России

Выплаты семьям с детьми — стимулирующая мера для увеличения рождаемости, но недостаточная. Нужны большие программы. Об этом «Радио 1» рассказал депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Чтобы увеличить рождаемость, нужны очень серьёзные большие программы. Потому что мы подходим к тому периоду, когда главный репродуктивный потенциал, то есть количество молодых женщин детородного возраста, уменьшается, — отметил бывший санитарный врач страны.

На сегодняшний день выплаты семьям с детьми частично помогают решить проблему с рождаемостью, но этой меры, естественно, недостаточно. Необходима системная работа в рамках национальных проектов, считает парламентарий.

Что же касается увеличения смертности, то это связано с пандемией коронавируса. Но только в целом умирали не от самого вируса, а от обострившихся хронических заболеваний вследствие заражения им, резюмировал Онищенко.

Ранее стало известно, что ситуация с деторождением улучшится, только если создать в России условия, благодаря которым женщины захотят иметь детей. Вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования, который предлагает Русская православная церковь, не поможет, считают в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей и в Совете по правам человека.