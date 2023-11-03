Один из крупнейших бизнесов Японии решил остаться в России Японская компания Japan Tobacco International продолжит вести бизнес в России

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Один из крупнейших мировых производителей табачной продукции Japan Tobacco International продолжит вести бизнес в России, сообщил журналистам директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI РФ Сергей Глушков. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, компания не намерена выводить на российский рынок устройства для нагревания табака нового поколения.

После событий двухлетней давности, наша компания приняла решение продолжить свой бизнес в России для того, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли, — уточнил Глушков.

Сейчас в России работают четыре завода JTI, на которых задействованы около 4000 сотрудников. В РФ корпорация выпускает такие марки, как Winston, LD, Camel, Sobranie и другие.

Ранее стало известно, что французская компания Decathlon, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле товарами более чем для семидесяти видов спорта, вернется в Россию под новым брендом. Покупатель российских активов спортивного ретейлера компания АРМ запустит новую сеть спортивных магазинов, которая получит название Desport. Представители APM сообщили, что открытие магазинов планируется в декабре этого года, а ассортимент будет постепенно формироваться.