Новый министр обороны. Путин сменил Шойгу на Белоусова: реакция военкоров

Фото: Kremlin.ru

Андрей Белоусов

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, которую раньше занимал Сергей Шойгу. Что стоит за решением российского лидера, реакция военкоров и политологов — в материале NEWS.ru.

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Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков завил, что назначение Белоусова является важным шагом, который делает «разворот страны в сторону ВПК (военно-промышленного комплекса — NEWS.ru). По его словам, изменения, предложенные в составе Совета Министров, «иллюстрируют желание руководства России повернуть деятельность правительства в сторону ВПК, пойти по пути активизации».

«Я уверен, что здесь нет абсолютного решения в перестройке страны на военные рельсы, я думаю, что жить-то будем в том же формате — наша жизнь обычная, но с постоянной мыслью и с постоянными действиями, направленными на приближение Победы в этой войне за свободу России», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Сладков назвал решение Путина поставить во главу Минобороны Белоусова интересным.

«Ну, посмотрим, посмотрим. Мы же командующему нашему Верховному верим, думаю, что все просчитано. Да, уверен, что все просчитано», — подытожил он.

Фото: Kremlin.ru Адрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

В свою очередь политолог Сергей Марков назвал главной целью Белоусова «максимально снизить коррупционные дела». По его словам, новому главе Минобороны необходимо также «уменьшить роль персональных отношений».

«Цель Белоусова, как министра обороны, — максимально снизить коррупционные дела. И снизить роль персональных отношений. Вокруг Минобороны накопилось много и того и другого. Это показали кейсы Тимура Иванова и Пригожина. Теперь это обнуляется», — написал марков в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что Белоусов является «абсолютно гражданским и воцеркованным» человеком.

«Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал. Он в храме — „не захожанин“. В военной иерархии Белоусов — фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет все ясно», — написал Котенок.

По словам военкора, Шойгу «выведен из-под удара», возглавив Совбез.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

Как в Кремле объяснили смену главы Минобороны

Путин хотел видеть на должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, кандидатура Андрея Белоусова для этого подходит лучше всего.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что Шойгу как новый секретарь Совета безопасности РФ будет также заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Он напомнил, что ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны в прямое подчинение главы государств.

«Что касается Сергея Кужугетовича Шойгу, он в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, и он глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — сказал Песков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Дмитрий Песков

Как ранее курируемый Белоусовым блок спас от краха экономику РФ, зачем он нужен в Минобороны

Telegram-канал «Readovka объясняет» написал, что экономический блок, который ранее курировал Андрей Белоусов, показал себя «выше всяких похвал». Экономике России предрекали крах в течение трех месяцев после введения санкций, однако она обогнала по темпам роста ЕС и Германию. Как написал канал, после дела бывшего замглавы МО Тимура Иванова, привлечение человека из «экономического блока» «не то чтобы напрашивалось, но уж точно не кажется чем-то необычным».

«Путин решился на беспрецедентный шаг — резкие изменения в Минобороны прямо во время СВО. Единственное объяснение для такого шага — вскрывшиеся недавно факты нецелевого расходования средств. В таком случае кандидатура Андрея Белоусова абсолютно понятна. Путину нужен доверенный технократ», — предположил канал.

Что известно об Андрее Белоусове

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. В 1981 году с отличием закончил МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика».

В 2006 году занял должность заместителя экономического развития РФ по приглашения министра ведомства Германа Грефа. Белоусов курировал макроэкономический блок, включая вопросы улучшения инвестиционного климата, реализацию федеральных целевых программ, инвестиционную деятельность Внешэкономбанка.

В 2007 Путин назначил его директором департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ. С марта 2020 года был председателем совета директоров ОАО «РЖД». Также в 2020 году исполнял обязанности председателя правительства России в связи с уходом Михаила Мишустина на больничный.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 г. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 г. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», Председатель совещания - министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», Председатель совещания - министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Адрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Адрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

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