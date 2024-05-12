Кто такой Андрей Белоусов, который может стать новым министром обороны РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Президент России Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны РФ Андрея Белоусова. До этого кандидат от российского лидера работал первым вице-премьером. Что известно о Белоусове, какую должность теперь займет Сергей Шойгу?

Что известно о Белоусове

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. В 1981 году с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик».

Долгое время Белоусов занимался научной работой: после окончания вуза работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником лаборатории моделирующих человеко-машинных систем Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1986 году Белоусов защитил там диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук.

С 1986 по 1990 год работал в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса (ИЭПНТП) Академии наук СССР. В 1990–2006 годах был старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

В конце 1990-х он консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина, а позже был внештатным советником у Михаила Касьянова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Михаила Фрадкова.

В 2000–2006 годах Белоусов возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С 2006 по 2008 год был замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития. С 2008 по 2012 год являлся директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России.

В 2012–2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития. С 2013 по 2020 год был помощником президента РФ по экономическим вопросам.

В январе 2020 года его назначили первым заместителем председателя правительства России.

Белоусов женат, однако подтвержденной информации о его супруге нет. У него есть сын Павел. Родился в 1994 году.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Андрей Белоусов

Какую должность займет Шойгу

Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, передает пресс-служба Кремля.

Теперь экс-глава Минобороны РФ будет курировать работу ФС ВТС России.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ „О секретаре Совета безопасности Российской Федерации“. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Шойгу занимал должность министра обороны России с 6 ноября 2012 года.

Кого Путин хочет видеть во главе силовых ведомств

Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры Сергея Нарышкина на должность главы СВР, а Александра Бортникова — на пост руководителя ФСБ.

Кроме того, российский лидер предложил оставить на посту главы Росгвардии Виктора Золотова.

Директором Федеральной службы охраны может остаться Дмитрий Кочнев. На должность начальника Главного управления специальных программ президента предложен Александр Линц.

«Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — отметили в СФ.

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