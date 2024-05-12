Наступление ВС РФ на Харьков: сводка 12 мая, хорошие и плохие новости

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние события и новости с Харьковского направления СВО сегодня, 12 мая 2024 года. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка под Харьковом сегодня

«Рыбарь» подвел первые итоги наступления ВС РФ в Харьковской области.

«Главным событием стало начало наступательной операции ВС России по созданию буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей. В тяжелых боях армия России за двое суток заняла ряд населенных пунктов, подошла к Липцам и Волчанску. Уничтожены мосты через Северский Донец, взяты пленные. Применяется множество ФАБ с УМПК. Противник преодолел первоначальную неразбериху и организует оборону, тянет резервы. ВС России вводят в бой все новые силы. На этом фоне ВСУ пытаются свести на нет психологический эффект от прорыва границы и усиливают удары по мирному населению Белгородской области, есть жертвы среди гражданских. Армия России добилась тактических успехов на Купянском и Покровском направлениях», — сообщил источник.

ВС РФ взяли в плен 34 солдата ВСУ во время наступления в Харьковской области. Еще 170 военнослужащих Украины были уничтожены, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Сергей Зыбинский. По его словам, ВСУ также потеряли чешскую РСЗО Vampire и французскую CАУ CAESAR.

По данным «Северного Ветра», за двое суток ВС РФ заняли девять населенных пунктов и более 110 квадратных километров Харьковской области.

«На Волчанском направлении заняты: Огурцово, Плетеневка, Гатище. Ширина наступления по фронту составила 30 километров, продвижение в глубину до 7 километров. На Липцовском направлении освобождены: Стрелечья, Пыльная, Борисовка, Красное, Олейниково, Мороховец. Ширина наступления по фронту составила 20 километров, продвижение в глубину до 8 километров. Наши войска продолжают наступление. Только за один заход ВКС ночью на Липцовское направление сброшены 16 ФАБ-500 с УМПК. Противник тянет резервы и наносит удары по мирному населению Белгородской области, интенсифицируя их. Идут тяжелые бои», — подчеркнул источник.

Фото: МО РФ

«Архангел спецназа Z» рассказал, что означает новый символ, который наносится на технику российской группировки «Север».

«Последние две недели мы могли наблюдать данный знак на технике, которая работает на Харьковском направлении, но что же он означает? Сперва может показаться, что это древний славянский ведический символ „Макошь“, или „Засеянное поле“, который означает плодородие и в целом „мать сыра земля“. Но если внимательно посмотреть, то символ отличается, потому что это руна „Север“. Суровая земля и суровые воины. Так обозначались дружины севера. Говоря о разнообразии древнего рунического письма, то этот символ ближе к германо-скандинавскому футарку. Север — это достаточно большое пространство, куда входила и Русь с ее многообразием населяющих территории народностей. Но так же есть мнение, что это руна Гунгнир — копье бога Одина. Это мифическое оружие, не знающее промаха и способное поразить любую цель», — отметили авторы канала.

Военкор Александр Сладков написал, что сейчас в Харьковской области все происходит «бесхитростно».

«Пока все выглядит бесхитростно. Немецкие военспецы помогали строить фортификацию Харьковской обороны, вернее, руководили этим строительством — оборона прорвана. А сколько ее показывали по телевизору — и бетонные „зубы“, и противотанковые рвы, и МЗП, и минные поля. Мимо. В Харькове по вопросам обороны шло совещание за совещанием с участием большого руководства ВСУ и специалистов НАТО (помните, мы дважды результативно били по лучшим гостиницам города, в которых жили иностранцы?). Украинским военным такое участие НАТО не помогло, русские штабы тактически обыграли штабы западных и украинских военных. Враг трепещет и бежит. Информацию о недостатке боеприпасов у ВСУ я бы подверг сомнению: вон они, огромное количество ракет и БЛА находят для ударов по Белгороду и области, значит и для обороны у них всего достаточно припасено. Итак, все говорили: русские пойдут вперед с целью овладения Харьковом. Мы пошли, и враг пока остановить нас не может», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Что на Западе пишут о наступлении ВС РФ на Харьков

Британское издание The Sunday Times пишет, что сейчас «идет ожесточенная битва за второй город Украины, поскольку Москва начинает крупнейшее наземное наступление на регион за два года».

«Солдаты, которые участвуют в боях, рассказывают свою историю. Почти две недели солдаты рыли окопы днем и ночью, чтобы сдержать российские войска от перехода границы к северу от Харькова, но около двух часов ночи в пятницу враг прорвался. Началось новое наступление России на второй город Украины. „Сначала было тихо, а потом начался ад“, — сказал командир взвода Никита несколько часов спустя. Следующие 12 часов он и его взвод пытались отразить атаки русских, которые шли с разных сторон — беспилотники, артиллерия, танки и пехотинцы. Самой трудной частью боя были первые шесть часов, когда российские силы продвигались через границу, которая оставалась нетронутой более года», — говорится в материале The Sunday Times.

Журналисты обратили внимание, что нынешнее наступление ВС РФ является самым крупным в Харьковской области с мая 2022 года.

«Однако цель российской операции неясна. Возможно, она просто стремится создать буферную зону, чтобы попытаться предотвратить украинские атаки на свой собственный гораздо меньший город Белгород, который находится всего в 30 милях по другую сторону границы. Это может быть и отвлекающим маневром, чтобы еще больше истощить перенапряженные украинские силы, сопротивляющиеся главному наступлению Москвы в Донбассе. Или же, предупреждает Белый дом, Россия, возможно, готовится к более масштабному наступлению на сам Харьков. В качестве доказательства Соединенные Штаты привели данные о том, что российские силы готовятся применить дальнобойный огонь в пределах досягаемости города, в котором проживает 1,3 миллиона человек», — добавило издание.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что «в Харьковской области российские войска, вероятно, пытаются быстро изолировать пространство боевых действий к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск — направление продвижения, которое, возможно, по мнению российского командования, может угрожать украинской группировке, обороняющейся на Купянском направлении».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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