CNN: трюк России под Харьковом раскрыл слабое место ВСУ

Фото: МО Украины

Войска Вооруженных силы России обладают численным преимуществом, что дает им возможность стремительно продвинуться на одном из участков широкого фронта, пишет аналитик CNN Тим Листер. Нехватка военных и артиллерийских боеприпасов вынуждает ВСУ гадать, с какого направления будет осуществлена атака.

Специалист из Института по изучению войны в Вашингтоне Джордж Бэрроуз полагает, что активные действия России на Харьковском направлении заставят Украину перебросить силы из ДНР, тем самым «рассредоточив войска вдоль линии боевого соприкосновения, протяженностью 600 миль (965 км»).

Войска Украины растянуты, у них гораздо меньше артиллерии, чем у русских, совершенно неадекватная противовоздушная оборона и, прежде всего, нехватка солдат, — пишет автор статьи.

Он отмечает, что темп ведения боевых действий в зоне спецоперации вырос на фоне образовавшихся в рядах ВСУ проблем. Вместе с тем, как отмечает Листер, российским Вооруженными силам играет на руку сухая погода, поскольку она способствует быстрому продвижению военной техники.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области накануне вечером, 11 мая, ВС России нанесли удары по местам скопления техники и личного состава украинской армии. По его словам, взрывы были слышны как в пригороде Харькова, так и в центре города. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.