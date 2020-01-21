https://static.news.ru/photo/591721a8-3cde-11ea-9438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что гарантированный пенсионный план (ГПП), новую систему пенсионных накоплений, планируют запустить в начале 2022 года. Об этом сообщил ТАСС.

Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года, — привели слова Сергея Швецова в ТАСС.

Он добавил, что завершение общественного обсуждения и публикация окончательной редакции законопроекта с учётом мнений, планируется в феврале 2020 года. Документ должен поступить в Госдуму осенью этого же года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил о сокращении количества пенсионеров на 800 тысяч. Это связано с повышением пенсионного возраста, отметил он.