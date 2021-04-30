Noize MC рассказал о срыве концерта в Оренбурге

https://static.news.ru/photo/daf765c0-aa0b-11eb-8ff7-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Хип-хоп-исполнитель Noize VC (Иван Алексеев) рассказал о срыве своего концерта в Оренбурге. Причиной отмены мероприятия он называет давление силовиков и местных властей.

Как написал Иван в своём Instagram, изначально концерт был запланировал в клубе СТUDИЯ, однако «ФСБ, МВД и администрация области задались целью» отменить его, в связи с чем оказали давление на организаторов. В результате выступление пришлось перенести в другое место.

По словам музыканта, чтобы «усложнить задачу отмены концерта», его было решено разделить на две части и провести их в разных местах. При этом часть слушателей была приглашена на одну точку, другая часть — на другую. Первую — акустическую — часть концерта музыкантам удалось провести, однако перед тем, как ехать на вторую площадку, группе поступила информация, что её «тоже накрыли силовые группировки» и выступить там не получится.

Алексеев призвал своих поклонников не сдавать билеты и пообещал, что концерт состоится «во что бы то ни стало».

Изданию Подъём" в пресс-службе администрации Оренбурга сообщили, что городские власти не занимаются согласованием концертов, все мероприятия в закрытых клубах обсуждаются исключительно с собственниками. При этом в городе продолжает действовать запрет на массовые акции в помещении из-за пандемии коронавируса.

У нас закрыты ночные клубы, а товарищ исполнитель планировал выступить в ночном клубе. Поэтому правоохранительные органы не разрешили проводить мероприятие, — сказали представители пресс-службы.

Это не первый случай отмены концертов музыканта. Некоторое время назад Noize MC рассказывал изданию The Flow, что московская «ВТБ-Арена» отказала ему в проведении концерта «по политическим мотивам»: их якобы не устроила позиция музыканта в отношении белорусских событий и ситуации вокруг Алексея Навального.

Ранее Noize MC сообщил своим подписчикам, что его госпитализировали. Ему пришлось вызвать скорую из-за сильных болей в спине. Известен и диагноз музыканта: ему диагностировали люмбаго и воспаление седалищного нерва.