Ни политики, ни дипломатии: Пушков раскритиковал администрацию Байдена

https://static.news.ru/photo/c14c2948-919e-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что администрации нового президента США Джо Байдена " опасные рефлексы" и полное непонимание того, как достичь желаемых для себя результатов.

Таким образом Пушков прокомментировал новость о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах.

При администрации Байдена еще не то будет. У неё опасные рефлексы. Создается впечатление, что она очень хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться. Сирию уже бомбили - непонятно зачем. Москву оскорбили - теперь сами выглядят глупо. Иран хотят запугать. Ни политики, ни дипломатии, одни конвульсии, - написал сенатор в своём Telegram-канале.

21 февраля гендиректор МАГАТЭ сообщил, что с Ираном достигнуто техническое понимание о мониторинге ядерных объектов. По его мнению, это позволит стабилизировать «расшатанную ситуацию» и организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности.

Ранее президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в форме «пять плюс один». Об этом писал NEWS.ru.