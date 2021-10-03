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«Несущие разгром»: Сноуден прокомментировал появление «досье Пандоры»

23:30, 03 октября 2021
«Несущие разгром»: Сноуден прокомментировал появление «досье Пандоры» Эдвард Сноуден Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press
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Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, ставший автором международного скандала с утечкой секретных материалов США в 2013 году, прокомментировал появление «досье Пандоры». Он, в частности, отметил, что несмотря на утечки, офшоры продолжают составлять базы данных. Своё мнение Сноуден высказал в Twitter.

Смешное в этой серьёзной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба эти компании всё ещё составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой «не сливать», — написал Сноуден.

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что Международный консорциум журналистов опубликовал «досье Пандоры» (Pandora papers) о связи мировых лидеров с офшорными схемами. В материале фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран.

Сообщалось, что в досье упоминается премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Пакистана, король Иордании Абдалла II и ряд других политиков. Имя российского лидера Владимира Путина в файлах не фигурирует.

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