https://static.news.ru/photo/11906598-2905-11ea-a7ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: serbuxarev /Pixabay.com

Десять улиц в центре Москвы станут недоступными для транспорта с 28 декабря 2019 года по 6 января 2020 года из-за проведения новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОДД.

С 22:00 28 декабря до 22:00 6 января пешеходными станут Тверская улица (между Манежной и Пушкинской площадями), Моховая улица (от Воздвиженки до Моховой), Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда), Театральный проезд (от Охотного Ряда до улицы Петровка). Также на автомобиле нельзя будет проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам, — сообщили в ЦОДД.

Кроме того, с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года станут пешеходными улица Ильинка, Большой Черкасский и Малый Черкасский переулки.

Уже с 25 декабря начнётся подготовка к Новому году, а вместе с ней - ограничения движения. Их будет много (ёлки, гуляния и др.).



Всё здесь: https://t.co/fBYatfAMrO . Со схемами и подробностями. Изучайте и планируйте поездки с учетом ограничений. pic.twitter.com/pJfkf0nDNg — ЦОДД (@gucodd) December 26, 2019

Отмечается, что на такой длинный период центр будет перекрыт впервые. В прошлом году улицы делали пешеходными на пять дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что согласно данным портала госзакупок, на встречу 2020 года столица потратит более 914 млн рублей. Отмечается, что в эту сумму не входят расходы на катки.