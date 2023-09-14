Необучаемые: почему страна до сих пор «теряет мозги» Почему страна до сих пор «теряет мозги», а мы не хотим сделать никаких выводов из XX века

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14 сентября 1939 года в воздух поднялся первый вертолет русского изобретателя Сикорского. На родине он ничего не оставил — зато в США... В годовщину события говорим о том, как так получилось и что нам стоит сделать, чтобы не повторять одних и тех же ошибок.

Гений, нашедший себя за рубежом, уже не очень и русский

Несмотря на любовь к воспеванию особого русского духа и так называемой непобедимой ментальности, вне политических обсуждений редко всплывает тема русского гения, нашедшего себя за рубежом.

Начать можно с людей, заложивших основы западного кинематографа. Ведь основатели киностудии Warner Bros. родились в Варшаве, которая тогда была частью Российской империи. А два из трех основателей Metro-Goldwyn-Mayer родились в Минске и Рыбинске.

Продолжить можно Ипатьевым — одним из гениальнейших химиков, в годы Первой мировой войны заложившим основы нашего химпрома как такового. Именно благодаря ему из нефти стали получать куда больше бензина и появилось топливо для авиации. В годы Второй мировой войны по ленд-лизу поставлялся бензин именно его разработки — потому что у нас его не было. Ирония заключается в том, что сам Ипатьев горевал из-за невозможности вернуться.

Зворыкин — пионер телевидения. Этим можно было закончить, но нет — 120 патентов, разработка приборов ночного видения, авиабомбы с телевизионной наводкой. Тоже делал свои изобретения за границей.

Есть в этих списках и люди бесценные для культуры. Алиса Розенбаум (Айн Рэнд) вписала себя в историю литературы и философии. Николай Бердяев, высланный философ, был номинирован на Нобелевскую премию семь раз. Питирим Сорокин создал теорию социальной стратификации. А еще на философском пароходе был выслан Иван Ильин и многие другие.

Про это множество людей, вписавших свое имя в историю, говорящих по-русски и принадлежащих к русской культуре, у нас почему-то не любят вспоминать. И одновременно с этим последние полтора десятилетия усердно стараются сделать что-то с утечкой мозгов.

Фото: РИА Новости Авиаконструктор Игорь Сикорский (слева) (1889–1972) — русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель

История повторяется — и второй раз в виде фарса

Последние полтора года востребованные специалисты активно пробуют находить себя за рубежом. Отдельные личности публично дистанцируются от всего русского. До трагикомичного дошла история с одним из основателей «Яндекса» Аркадием Воложем. Человек настолько усердно выписывает себя из России, что сейчас он сам себя считает «израильским предпринимателем казахстанского происхождения».

Безусловно, поступок Воложа некрасив — в какой-то степени даже мерзок. Но в каких тонах это обсуждают те, кто публично позиционирует себя защитником России и интересов ее населения? «Предатель», «нам все равно на него» и так далее.

В этот момент хочется схватить людей за грудки и хорошенько их потрясти. Вы же позавчера спрашивали, что делать с утечкой мозгов. Показывали графики миграции, ужасались этому, вели неутешительную статистику. А тут решили основателя «Яндекса» публично проводить под белы рученьки? Человек делал продукт, конкурирующий с гугловским, — на факт его присутствия в стране надо было работать.

Понятно, что сейчас, постфактум, с этим ничего не сделать. Но человек принимает тяжелое решение — бросает то, над чем работал 20 лет, и публично от всего открещивается. Сама эта ситуация должна заставить задать себе некоторые вопросы, но этого почему-то не происходит.

Откровенно говоря, в этой ситуации радует только одно. Люди из высших эшелонов, если и критикуют того же Воложа, то делают это очень аккуратно и явно оставляют поле для диалога с ним и другими уехавшими.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Аркадий Волож

Рассчитываю, что этот диалог со временем состоится. А пока выжидательно жду — и надеюсь на то, что кто-то, кроме высших чинов, выучит хотя бы базовые уроки, которые история успела преподать нам в прошлом веке. Пока же этого не происходит. И история с Даней Милохиным, который вернулся, но тут же снова был вынужден сбежать, это только подтверждает.

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