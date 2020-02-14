Цены на нефть марки Brent выросли на 5% за минувшую неделю. Скорость повышения стала максимальной с сентября 2019 года.
Как
Нефть дешевела несколько недель подряд, и этим воспользовались китайские перерабатывающие заводы, начавшие скупать углеводородное сырьё.
Как писал NEWS.ru, к 14 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 1 384 человека из почти 64,5 тысячи заболевших. Выздоровели более семи тысячи заразившихся COVID-19.
По мнению многих экспертов, китайская и мировая экономика окажутся в кризисе, если эпидемия в КНР затянется.
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