https://static.news.ru/photo/91147c3a-4f4a-11ea-896f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на нефть марки Brent выросли на 5% за минувшую неделю. Скорость повышения стала максимальной с сентября 2019 года.

Как уточняет «Интерфакс», нефть начала дорожать на фоне прогнозов распространения коронавируса, который «может оказаться не столь существенным, как ожидалось».

Нефть дешевела несколько недель подряд, и этим воспользовались китайские перерабатывающие заводы, начавшие скупать углеводородное сырьё.

Как писал NEWS.ru, к 14 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 1 384 человека из почти 64,5 тысячи заболевших. Выздоровели более семи тысячи заразившихся COVID-19.

По мнению многих экспертов, китайская и мировая экономика окажутся в кризисе, если эпидемия в КНР затянется.