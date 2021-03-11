«Лухари-дом»: названы регионы с самыми дешёвыми элитными квартирами

Стоимость элитных квартир в России за несколько лет подскочила в два раза. У этого есть несколько причин, среди которых девальвация рубля и продолжающаяся программа субсидирования ипотеки государством, полагают эксперты. Между тем цена на «элитку» в стране неодинакова и зависит от региона — порой цифры отличаются более чем в семь раз. Что влияет на стоимость элитной недвижимости и чем обусловлен её бурный рост, выяснял NEWS.ru.

В четвёртом квартале 2020 года средняя цена 1 кв. м общей площади такого рода жилья на первичном рынке недвижимости составила 170,5 тысячи рублей, тогда как в аналогичном периоде 2015 года — 87 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

В некоторых регионах стоимость 1 кв. м элитных квартир особенно высока. В частности, в Москве (297,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (222,1 тысячи рублей), Приморском крае (192,4 тысячи рублей), Свердловской (110,1 тысячи рублей) и Нижегородской (107,7 тысячи рублей) областях.

Вместе с тем самые дешёвые квартиры такого рода — в Ингушетии (39,6 тысячи рублей), Дагестане (43,8 тысячи рублей), Ивановской области (44,6 тысячи рублей), Карачаево-Черкесии (45,5 тысячи рублей) и Костромской области (47,1 тысячи рублей).

Стоит отметить, что за последние годы подорожала элитная недвижимость и на вторичном рынке — с 85 тысяч до 103 тысяч рублей за 1 кв. м. При этом наиболее дорогие квартиры такого типа продаются в Москве (300,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (299,5 тысячи рублей) и Крыму (152,9 тысячи рублей), а минимальная их стоимость — в Белгородской (46,2 тысячи рублей), Брянской (48,9 тысячи рублей) и Костромской (49,1 тысячи рублей) областях.

За последние годы выросла стоимость не только элитной, но и всей недвижимости на первичном рынке. У этой тенденции есть пять причин. Например, рост цен подстегнула девальвация рубля. Сказалось и субсидирование ипотеки государством, из-за чего недвижимость стала более доступной для людей, отметил в беседе с NEWS.ru президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский.

Магас (Ингушетия) Руслан Шамуков/ТАСС

Третье — есть периодическое вымывание качественных объектов с рынка. Мы видим достаточно бурный рост цены в ноябре-декабре 2020 года. По данным ДОМ.РФ, 70% объектов со сроком ввода в 2021 году уже проданы. То есть формально людям покупать нечего. Осталось только на 2023–2024 годы. Четвёртая причина — достаточно серьёзная миграция высокопрофессиональных кадров. В частности, в Санкт-Петербурге строятся заводы автомобильных брендов, сюда приезжает высококвалифицированная рабочая сила, которая в состоянии приобретать объекты недвижимости. Игорь Горский президент Российской гильдии риелторов президент Российской гильдии риелторов

Он добавил, что города-миллионеры привлекательны и по другим причинам, например по культурной, там сосредоточены университеты, музеи и театры. Вместе с тем в настоящее время происходит вторая волна смены объектов недвижимости: ставшие обеспеченными люди стараются приобрести квартиры более высокого класса, чем имеют. Подобное повторяется каждые 10–15 лет. Это становится одним из сильнейших драйверов роста цен.

По словам Горского, минимальная стоимость элитных квартир в отдельных регионах связана с уровнем доходов местного населения.

Порой недвижимость, называемая элитной, таковой не является. В настоящей «элитке», как правило, мало квартир, рассказал NEWS.ru эксперт рынка недвижимости Алексей Алешко. Состоятельные россияне, способные выложить за квартиру 200–300 млн рублей, стремятся не жить в «муравейниках». Так, в апартаментом комплексе может быть 25 номеров, из которых одиннадцать — для прислуги. При этом площадь квартир владельцев составляет от 290 до 540 квадратных метров, с придомовой территорией в несколько гектаров.

Стоит отметить, что в настоящее время действует программа льготной ипотеки, согласно которой квартиру можно приобрести в кредит по ставке 6,5% годовых. Между тем президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах, предусмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с детьми.

Программа льготного ипотечного кредитования, скорее всего, будет продлена и после 2024 года, но её механизмы могут быть изменены, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.