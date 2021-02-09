Названы регионы России, где чаще всего совершают самые тяжёлые преступления

https://static.news.ru/photo/039bc61e-6642-11eb-90e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва лидирует по числу преступлений особой тяжести — деяний, за совершение которых наказывают лишением свободы свыше десяти лет. В столице в 2020 году было 6995 таких случаев. Далее следуют Санкт-Петербург (5388) и Московская область (5058). С такими данными Генпрокуратуры ознакомился NEWS.ru.

Замыкают пятёрку Челябинская (4646) и Свердловская (4168) области.

В свою очередь, минимальное число подобных деяний зафиксировано в Чукотском (24) и Ненецком (39) автономных округах, Калмыкии (88), Еврейской автономной области (112) и Республике Алтай (118).

В целом в прошлом году в России совершили 109,8 тысячи особо тяжких преступлений. Это на 4,9% больше, чем в 2019 году.

Преступления особой тяжести включают такие деяния как серийное убийство и изнасилование ребёнка младше 14 лет, захват в заложники беременной женщины и склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков, посягательство на жизнь судьи или прокурора, вооружённый мятеж. Кроме того, к таким преступлениям относятся совершённые организованной группой грабёж, разбой, похищение или купля-продажа человека, подделка денег.

Увеличение количества выявленных особо тяжких преступлений может быть связано с тем, что правоохранители стали более внимательно подходить к работе с ними из-за возросшего контроля, полагает бывший сотрудник МУРа, частный сыщик Вячеслав Дёмин.

Начинает увеличиваться контроль — прессы и прокурорский. Я думаю, что это связано со сменой прокурора. Но этого контроля недостаточно, далеко недостаточно. Если я расскажу, как завалили дело на всяких выдуманных основаниях, за истечением срока давности, — это одна из форм нерасследования, — к нам сразу же пойдут если не сотни, а тысячи материалов. Они приостановлены, у которых вынесено постановление об отказе [в возбуждении уголовного дела]. Этот материал прокуратура начала более внимательно рассматривать, начинают реагировать на публикации, — пояснил Дёмин.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году в России было зафиксировано 510,4 тысячи преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это на 73,4% больше, чем годом ранее.