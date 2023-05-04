Названы недопустимые действия с упавшими беспилотниками Эксперт по выживанию Макеев: ни в коем случае нельзя трогать упавшие БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Упавшие БПЛА нельзя трогать ни в коем случае, вместо этого лучше сразу вызвать правоохранителей со взрывотехниками и саперами, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, лежащий на земле дрон может быть «закладкой», которая подорвется при попытке поднять беспилотник, если в нем встроена мина, рассчитанная на подъем.

Сразу вызывайте правоохранителей со взрывотехниками и саперами. Это похоже на ситуацию со снарядами времен Великой Отечественной. Ни в коем случае не трогайте упавшие БПЛА или дроны любого типа. Не переворачивайте, не вертите, не поднимайте, не пытайтесь разобрать. Это чревато летальным исходом, если на БПЛА прикреплен заряд. Вариант со взрывчаткой вряд ли попадется, так как если БПЛА уже упал и не взорвался, если был контакт с землей, то устройство вряд ли сдетонирует, — сказал эксперт.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на президента.

Песков пояснил, что после событий, произошедших в ночь на 3 мая, система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена. Уточнять, каким образом будут укреплять безопасность на территории, он не стал, заявив, что это тема для глубокого анализа специалистов.

Также он обратил внимание, что и к параду 9 мая территория на главной площади страны охраняется особым образом. Инцидент никак не повлияет на программу мероприятия, президент будет выступать с трибуны.