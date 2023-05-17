Названо самое мощное средство борьбы против украинских дронов Военный эксперт Коротченко назвал ЗРК «Тор-М2» мощным оружием против украинских дронов

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Российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» является самым мощным средством борьбы против украинских беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, «Тор-М2» является средством последней линии обороны со сравнительно небольшим радиусом поражения. Он способен уничтожить практически любые дроны, в том числе самые маленькие.

Если же говорить про техническую сторону, то на сегодняшний момент зенитный комплекс «Тор-М2» является самым мощным средством против любых беспилотников, включая переделанные малоразмерные и малозаметные коммерческие дроны. «Тор-М2», который является средством последней линии обороны со сравнительно небольшим радиусом поражения, способен уничтожить практически любые дроны, даже самые маленькие. Мощная всеракурсная радиолокационная станция делает его очень эффективным, — заключил он.

Ранее Коротченко рассказал, что используемые Вооруженными силами Украины коммерческие беспилотники, которые переделываются в ударные или дроны-камикадзе, представляют реальную угрозу для российской территории. По его словам, подобные устройства вдвойне опасны, если агентура Киева завладеет ими и получит инструкции по их применению.