Названы самые опасные для России дроны ВСУ Военный эксперт Коротченко назвал коммерческие дроны ВСУ опасными для России

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) коммерческие беспилотники (БПЛА), которые переделываются в ударные или дроны-камикадзе, представляют реальную угрозу для российской территории, рассказал NEWS.ru военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, подобные устройства вдвойне опасны, если агентура Киева завладеет ими и получит инструкции по их применению.

Угроза от коммерческих дронов, превращаемых разными переделками в ударные или в дроны-камикадзе, действительно существует. В случае если агентура киевского режима, которая, несомненно, на нашей территории есть, и мы получаем подтверждения этого от наших спецслужб, завладеет такими дронами-камикадзе и получит инструкции по их применению, тогда они будут вполне реальной угрозой, — сказал Коротченко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 16 мая дрон-камикадзе атаковал административное здание автомобильного пункта пропуска «Новые Юрковичи» в Климовском районе Брянской области. По сведениям канала, никто не пострадал. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

Также в ночь на 16 мая в населенном пункте Хоромное Брянской области украинский БПЛА атаковал сотрудников полиции, которые прибыли на место обстрела ВСУ. По данным Следственного комитета России, дрон сбросил на полицейских взрывное устройство, в результате были повреждены два автомобиля. О