Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге

Вход в здание Российского центра науки и культуры в Праге

Россотрудничество назвало выбор дня атаки на Русский дом в Праге неслучайным

День атаки на Русский дом в Праге был выбран неслучайно, сообщили в пресс-службе Россотрудничества. Представители ведомства напомнили, что в эту пятницу, 27 марта, там планировалось мероприятие в рамках Дней русской культуры.

Время для преступления выбрано не случайно — на 27 марта намечено последнее мероприятие в рамках Дней русской культуры в Чехии, — говорится в заявлении.

Нападение на Русский дом в Праге подтвердил руководитель учреждения Игорь Гиренко. По его словам, злоумышленники использовали несколько «коктейлей Молотова» с зажигательной смесью.