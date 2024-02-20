Названа причина задержания руководителей Всероссийского общества глухих NEWS.ru: руководителей ВОГ задержали по делу экс-президента организации

Фото: voginfo.ru

Станислав Иванов

Президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и членов его команды могли задержать по делу бывшего главы ВОГ Валерия Рухледева, который в прошлом году был осужден за расхищение многомиллиардных средств на развитие организации, сообщил источник NEWS.ru. Отмечается, что задержанным, вероятно, вменяется старая преступная схема по отчуждению имущества.

Мы помним дело Валерия Рухледева, осужденного в прошлом году за расхищение многомиллионных сумм, которые предназначались на развитие общества глухих. Задержанным, вероятно, вменяется старая преступная схема по отчуждению имущества. В Коломне 75 глухих людей выступили в СМИ и попросили вернуть незаконно отчужденное здание бывшего Дома культуры на улице Лажечникова, дом 1, где сейчас располагается ресторан «Княжич». Есть и другие объекты, которые отчуждаются по той же схеме Рухледева, — заявил осведомленный источник.

Ранее сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих, среди них президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, а также вице-президент Венера Гаулстон. О причинах задержания не сообщается.

В марте 2023 года бывший президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о растрате средств организации в сумме 50 млн рублей. Приговоры также вынесены еще двум фигурантам уголовного дела. Экс-начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев получил шесть с половиной лет колонии, а бывший начальник управления финансов организации Наталья Зембатова — четыре с половиной года колонии. Помимо этого, суд постановил взыскать в пользу ВОГ 106 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено в начале 2018 года.