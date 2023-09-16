Назван участок, где ВСУ сосредотачивают войска и усиливают артудары Комбриг Батя: ВСУ сосредотачивают войска под Соледаром для наступления

Фото: МО Украины

Количество артиллерийских ударов ВСУ в зоне ответственности добровольческой казачьей бригады «Терек» под Соледаром значительно увеличилось, а украинские войска сосредотачивают силы, что свидетельствует об их планах начать наступление на этом участке, заявил ТАСС командир бригады с позывным Батя. Он пояснил, что его бригада готовится к отражению предполагаемого штурма ВСУ.

Очень активная работа артиллерии противника, особенно в последнее время. В ночное время отмечается большое движение противника и сосредоточение сил и средств. Ночью слышно шум тяжелой техники: танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. <...> Мы ощущаем или ожидаем какие-то наступательные действия на нашем участке, — сказал комбриг.

По его словам, украинские военные пытаются осуществить прорыв на других участках фронта, однако им это не удается, из-за чего бойцы пытаются прощупать другие направления.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о случае массового дезертирства украинских военных в районе Стельмаховки. По его словам, после длительного огневого воздействия российской артиллерии и точечных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ бойцы ВСУ запросили у командования разрешение на отход, но получили отказ. Тогда военнослужащие решили самовольно оставить позиции.

До этого врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ взяли тактическую паузу после понесенных потерь в районе Работино и Вербового. По его словам, несмотря на отсутствие активных действий со стороны украинской армии, ВС РФ наносят удары, чтобы не дать противнику восполнить потери.