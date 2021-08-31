Назван способ, который поможет развитию Дальнего Востока

Строительство новых городов будет способствовать развитию Дальнего Востока. Об этом «Радио 1» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

С точки зрения территориально-пространственного развития страны нам надо не концентрировать наши людские ресурсы в пределах Москвы, Подмосковья и существующих крупных агломераций, а способствовать развитию Урала, Сибири и Дальнего Востока, — отметил политик.

По его словам, необходимо создать несколько крупных городов, которые могут быть построены с учётом ещё тех планов, которые разрабатывались во время СССР. Поэтому предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании крупных городов в Сибири и на Дальнем Востоке кажется вполне обоснованным, считает Гутенёв.

Политик сообщил, что развитие и освоение труднодоступных территорий должно стать важной государственной задачей. При этом данная тема должна обсуждаться с помощью дискуссий с участием профильных специалистов.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов сообщил, что на Дальнем Востоке может быть создан первый город-миллионник. Создание города-миллионника возможно при слиянии Владивостока с Артёмом.

Незадолго до этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Сибирь нуждается в отраслевых экономических центрах. В регионе необходимо построить пять-шесть крупных городов с населением до 500 тысяч человек.