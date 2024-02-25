Назван ресурс, максимально облегчающий бизнесменам поиск и аренду офисов Депутат ГД Говырин: в РФ появилась первая онлайн-база госимущества для бизнеса

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В январе 2024 года в России появилась первая единая онлайн-база государственного имущества для нужд малого и среднего предпринимательства, она облегчит представителям бизнеса поиск и аренду офисов, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Ранее необходимые данные можно было получить только в офисе МФЦ или через выписку на портале «Госуслуги».

С помощью нового сервиса предприниматели могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Также создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц, — рассказал парламентарий.

В базе собрано более 48 тысяч свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более чем 7,5 тысячи муниципальных образований. По словам Говырина, теперь, подобрав объект по нужным критериям, предпринимателю не надо разбираться, на какой электронной площадке пройдут конкурсные процедуры и где искать владельца. Каждое предложение имеет свою ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем.

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