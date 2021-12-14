НАК: в России в 2021 году не допущено ни одного теракта

В Национальном антитеррористическом комитете заявили о предотвращении 65 готовящихся терактов. В итоге в 2021 году в стране не произошло ни одного подобного преступления, говорится в сообщении НАК. В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, где был представлен отчёт по деятельности за 2021 год и приоритетные направления работы на следующий.

В результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности, — говорится в годовом отчёте НАК.

Отмечается, что за год в России были нейтрализованы 23 бандита, в том числе четыре главаря банды, были задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

Около тысяче лиц, причастных к террористической деятельности, не разрешили въезд в Россию. Были заблокированы финансовые активы около трёх тысяч подозреваемых в терроризме лиц на сумму свыше 100 млн рублей. Кроме того, спецслужбы смогли пресечь деятельность более 200 преступных групп, занимавшихся изготовлением средств поражения и их контрабандой.

Ранее в ФСБ заявили, что выявили в 37 регионах России 106 неонацистов — сторонников украинской группировки «М.К.У.», готовившей теракты и массовые убийства. Двое из них намеревались организовать вооружённые нападения на образовательные учреждения.