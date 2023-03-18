Надо ли России топить американские МQ-9? Москва ударила по праву Вашингтона монопольно нагнетать обстановку

Фото: ga-asi.com

MQ-9 Reaper

Слава богу, российские официальные лица не говорили по поводу гибели американского гиганта-беспилотника MQ-9 Reaper сакраментальных фраз типа «он ушел в сторону моря». И после некоторой паузы наше Минобороны сделало сильный и абсолютно однозначный ход, объявив в открытом (без всякой секретности) указе о награждении экипажа Су-27, «утопившего» вражеский аппарат. Иными словами, подчеркнуто, что речь идет не о какой-то самодеятельности пилотов, а о санкционированной акции, направленной против нарушения введенных Россией правил.

Ясно, почему поливка авиационным керосином залетевшего в зону наших национальных интересов БПЛА вызвала такой переполох за океаном. В Вашингтоне официально говорящие головы явно растерялись. До недавнего времени казалось, что нагнетание эскалации конфликта на Украине — исключительная прерогатива США. На сей счет у них даже существует специальный оборот «медленно варить лягушку», то есть, условно говоря, медленно повышать градус воды, пока жертва, так и не осознавшая ужаса своего положения, не сварится. Вчера были «Джавелины», сегодня — «Хаймерсы», завтра — современные танки и истребители и т.д. И все это вдалеке от, собственно, крепости под названием Америка, которая как бы и не сторона конфликта вовсе.

Но вот нанесен удар не просто по американскому беспилотнику, а по праву Вашингтона монопольно нагнетать обстановку, безнаказанно пересекать чужие условные красные линии, вершить в мире правосудие по-штатовски. Такой вот конфуз. Поэтому за океаном поспешили стыдливо смазать эффект этой атаки. Пошли заявления о том, что, мол, софт, заложенный в электронный мозг беспилотника, стерт командой со спутника и вообще с глубины в 900 метров русские такой тяжелый аппарат не достанут. А значит, никакие секреты в их руки не попадут. Инцидент конечно, неприятный, но без серьезных последствий, а мы вскоре направим другой МQ-9 в зону, в которой российский ВМФ как раз и ведет операцию по поднятию беспилотника. И понаблюдаем.

Фото: Пресс-служба Европейского командования ВС США/РИА Новости Истребитель Су-27 ВКС РФ пролетает вблизи БПЛА MQ-9 Reaper ВС США в акватории Черного моря

И тут уже перед российским руководством и военным командованием встает вопрос, что делать дальше? Поощрить летчиков и вернуться к прежней выжидательной тактике или же ясно обозначить жесткую красную линию и снова сбить очередной пересекший границу объявленной запретной зоны беспилотник. Ведь такие БПЛА способны нести и крупный боевой заряд, вплоть до ядерного.

Выбрать правильное решение, понятно, очень непросто. В тех же американских пабликах, с одной стороны, кипит возмущение патриотов (да как эти русские вообще посмели!) и призывы дать укронацикам все, вплоть до самых дальнобойных ракет и самых современных истребителей. С другой, явный прорезающийся страх перед ядерным конфликтом. Лозунг «лучше быть мертвым, чем красным» давно сдан в архив.

Но ведь не так давно тот же Дмитрий Медведев объявил нашими законными целями, помимо прочего, любую военную и вспомогательную технику. В конце концов, некая неопознанная группа может, к примеру, взорвать судно, на котором в Европу повезут танки «Абрамс», обещанные Украине. А МQ-9 не просто ведут разведку в интересах ВСУ, готовящих атаку против нашего Крыма, но, по некоторым данным, могут обозначать цели даже для точечных ядерных ударов.

Так что, две военные супердержавы входят в ситуацию «кто первым сморгнет». Но пока что американские беспилотники летают на расстоянии 200, а не 90 километров от крымского побережья. Хочется верить, что прошло время, когда США навязывали свои правила ведения войны.