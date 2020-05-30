Начало года было неэффективным для выполнения нацпроектов в здравоохранении

https://static.news.ru/photo/843ddda8-a279-11ea-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: duma.gov.ru

Первые месяцы текущего года были потрачены «на раскачку», поэтому для реализации планов по национальным проектам в сфере здравоохранения они были неэффективны. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу.

На конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» в Уфе он отметил этот факт с сожалением.

Подводя итоги первого квартала по расходованию средств в рамках национальных проектов, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно. Объёмы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали 10%, это крайне низкие цифры, — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр подчеркнул, что всё запланированное по нацпроектам, в том числе программы по онкологии, должно выполняться вовремя.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объёмы строительства, предусмотренные национальными проектами, должны быть сохранены во всех российских регионах.