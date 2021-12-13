На Москву обрушился сильнейший снегопад с 1993 года

За минувшие сутки на Москву обрушились сильнейшие аномальные снегопады. В столице выпало 20% от месячной нормы осадков, составляющей 56 миллиметров. Такого снегопада не было в мегаполисе 28 лет, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады — до этого самым ненастным было 7 декабря — восемь миллиметров. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров осадков, в центре города, на Балчуге — 11 миллиметров, в Тушино — 10 миллиметров, — подчеркнул специалист.

По словам синоптика, в 1993 году на опорной метеостанции ВДНХ специалисты также зафиксировали девять миллиметров снега. Больше всего снега выпало в Новой Москве (Михайловское) и в подмосковном Долгопрудном — 12 миллиметров.

С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948 года прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976 году, — заключил Тишковец.

Ранее метеорологи предупредили о самой холодной зиме в Евразии за 30 лет. Причиной похолодания является глобальное потепление, которое разрушает структуру полярного вихря в Арктике. Это может привести к тому, что запертый в нём холодный воздух может дойти вплоть до широт Сочи и Парижа.