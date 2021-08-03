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На дистанционных выборах смогут проголосовать 10 млн россиян

00:53, 04 августа 2021
На дистанционных выборах смогут проголосовать 10 млн россиян Фото: АГН Москва/Global Look Press
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Около 10 млн россиян смогут дистанционно проголосовать на предстоящих в России выборах. Об этом со ссылкой на Минцифры сообщают «Известия».

Запись на дистанционное электронное голосование началась в семи регионах РФ со 2 августа. Такой формат может быть доступен для жителей Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Необходимым условиям для участия является наличие учётной записи на портале Госуслуг.

По словам члена ЦИК Антона Лопатина, наибольший интерес к дистанционному голосование выказывают жители столицы и тех регионов, где данный формат уже применялся.

Другие регионы идут по нарастающей, там интерес будет только повышаться. Жители новых субъектов тоже записываются, но пока менее активно, — пояснил Лопатин.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям» рассказала, что список регионов для участия в дистанционном голосовании, будет расширяться. В частности. предполагается, что подобный формат вскоре будет актуален для жителей Санкт-Петербурга и Татарстана.

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