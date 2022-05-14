МВД не смогло определить статус электросамокатов МВД: статус электросамокатов пока не определён из-за неготовности для них дорог

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В большинстве городов и посёлков России улицы и дороги не готовы появлению средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, как отдельной категории участников дорожного движения. Такие данные информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России приводит ТАСС.

Исходя из результатов анализа данных о местах улично-дорожной сети, где зарегистрированы ДТП с участием СИМ, а также данных о нарушениях пользователей СИМ можно предположить, что улично-дорожная сеть населенных пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения, - говорится в обзоре.

Отмечается, что ДТП с участием данных технических средств происходили чаще всего на перекрёстках и были связаны с внезапным появлением СИМ на пути движения автомобилей или наоборот.

В связи с тем, что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, <...> не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным, - сообщается в материале.

Осенью 2021 года Минтранс представил конечную редакцию поправок к правилам дорожного движения. Там вводятся в том числе правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Их выделяют в отдельную категорию средств транспорта. За ними закрепяется в качестве приоритета движение по велосипедной инфраструктуре.

Ранее в СФ предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов.