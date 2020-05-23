МВД автоматически продлит истекшие трудовые патенты для мигрантов

https://static.news.ru/photo/5197338a-9ccb-11ea-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел автоматически продлит на три месяца действие рабочих патентов для трудовых мигрантов. Это коснётся тех документов, срок действия которых истекает до 15 июня, сообщили в пресс-центре МВД.

Там уточнили, что оплата за продление не предусмотрена.

В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня. <...> Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными, — сказано в сообщении.

В МВД отметили, что иностранные граждане, не имеющие на данный момент рабочего патента, смогут осуществлять трудовую деятельность без его оформления.

Как писал NEWS.ru, на фоне эпидемии коронавируса в Министерстве внутренних дел приняли решение временно не выдворять иностранцев из России и не аннулировать их документы. Речь идёт не только о разрешениях на работу, но и о документах, дающих право на временное пребывание в стране, визах и видах на жительство.