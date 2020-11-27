Мурашко назвал возможный срок завершения пандемии в РФ

https://static.news.ru/photo/7ad60818-30bc-11eb-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не исключил, что пандемия COVID-19 может завершиться в России в 2021 году. По его словам, сейчас делается всё необходимое для этого.

Мы всё для этого делаем, — заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли пандемия завершиться в России в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, Мурашко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в январе-феврале. Людей из групп риска будут вакцинировать на добровольной основе уже в декабре. К группе риска, по его словам, относятся медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и лица старшего возраста.

Всего, по его словам, в 2021 году могут привить от коронавируса несколько десятков миллионов жителей РФ, в том числе и пожилых.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.