Мурашко назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/115fd9ba-30ba-11eb-9f04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в январе-феврале. Людей из групп риска будут вакцинировать на добровольной основе уже в декабре.

Вакцинация уже началась. Она идёт. Массовая вакцинация начнётся в больших объёмах в январе-феврале. Ну и группы риска будут вакцинированы уже в декабре, чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб, — заявил РИА Новости Мурашко.

Он подчеркнул, что людей, чьи профессии входят в группу риска, будут прививать от коронавируса только на добровольной основе, как и остальных россиян. К группе риска, по его словам, относятся медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и лица старшего возраста.

Всего, по его словам, в 2021 году могут привить от коронавируса несколько десятков миллионов жителей РФ, в том числе и пожилых.

Как писал NEWS.ru, всем субъектам Российской Федерации необходимо отчитаться о готовности к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Им необходимо проверить возможности хранения прививки, условия транспортировки и число обученного для вакцинации медперсонала. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами России.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.